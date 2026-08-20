Von der Leyen denuncia amenazas e intentos de dividir la UE tras el último dron en Rumanía

"Hoy, Rumanía destruyó un dron naval que transportaba explosivos cerca de su plataforma Neptun Deep en el Mar Negro. Se está llevando a cabo una creciente campaña de amenazas que inquieta a nuestros ciudadanos y busca dividir nuestra Unión. Esto es una guerra híbrida", aseguró la presidenta de la Comisión a través de una red social.

Von der Leyen subrayó que la misión de la UE es "preservar la paz", lo que supone también "tener la capacidad de disuadir provocaciones y agresiones".

En ese sentido, indicó que la UE va a movilizar hasta 800.000 millones de euros a través de la agenda de preparación 2030 y se refirió también a la iniciativa Europea de Defensa contra Drones y la Vigilancia del Flanco Oriental, que busca aumentar la producción de las capacidades que necesitan los Estados miembros para "poder responder a las amenazas emergentes con rapidez, unidad y determinación".

Rumanía destruyó este jueves con cazas F-16 un dron marino cerca de la plataforma de gas Neptun Deep, en el mar Negro, al considerar que suponía una amenaza para la infraestructura y los trabajadores, y atribuyó a Rusia el origen de la nave no tripulada.

Dos F-16 de la Fuerza Aérea rumana intervinieron tras detectarse un dron marítimo de pequeñas dimensiones y aparentemente a la deriva en la Zona Económica Exclusiva de Rumanía, cerca de Neptun Alpha, la principal plataforma de producción de gas del proyecto Neptun Deep, situada a unos 80 kilómetros al este de Constanza, el principal puerto rumano en el mar Negro.

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La presencia del dron fue comunicada alrededor de las 06.28 hora local (03.28 GMT) por un buque comercial, según informó el Ministerio de Defensa del país balcánico perteneciente a la OTAN y la UE.