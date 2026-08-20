Wall Street cierra en rojo, lastrado por alzas en interés de deuda y precio del petróleo

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones cayó 1,32 %, hasta 52.759 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió 0,87 %, hasta 7.641 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió 1 %, hasta 26.067 unidades.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este jueves que Washington recomprará más deuda nacional tras anunciar ayer un aumento de las recompras de al menos 4.000 millones de dólares.

Los analistas expresaban hoy dudas sobre si la recompra anunciada por Bessent puede frenar el alza en el rendimiento de los bonos a 30 años, pues antes de sus declaraciones volvieron a máximos de casi 20 años.

"Esta no es la solución a los problemas del mercado de bonos. Hay fuerzas estructurales en juego que escapan al control del Tesoro y del Gobierno" dijo a CNBC Adam Phillips, director gerente de inversiones de EP Wealth Advisors.

"Se necesita un enfoque más contundente para que tenga un efecto duradero", aseguró.

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El rendimiento del bono a 30 años se situaba al cierre hasta el 5,25 % y el del bono a 10 años en el 4,71 %

Las últimas jornadas han destacado por el temor de los inversores a un aumento de la inflación por el incremento del precio de los combustibles en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió un 2,33 %, hasta 87,83 dólares el barril, después de que Bessent abundara hoy en "las sanciones más duras de la historia" contra Irán anunciadas ayer por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Trump dijo que EE.UU. comenzará una operación económica destructiva contra Irán "jamás emprendida contra cualquier país".

El alza del precio del petróleo, presionado por la continua guerra de EE.UU. e Irán, también desalentó el apetito por el riesgo en bolsa.

Walmart cayó un 9 % tras decepcionar a los inversores con sus resultados trimestrales y la previsión de ganancias tanto para el tercer trimestre como para el resto del año.

En otros mercados, el oro subía hasta 4.575 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,677 dólares y el bitcóin superaba 72.000 dólares.