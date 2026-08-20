Waymo estrena en EE.UU. sus nuevos robotaxis Ojai, fabricados en China por Zeekr

Hasta ahora, los Ojai solo estaban disponibles para un número limitado de usuarios. Waymo cuenta actualmente con unos 300 vehículos de este modelo en su flota comercial y prevé introducirlos este año en Denver, Las Vegas y San Diego.

Waymo comunicó la incorporación de estos vehículos a través de la aplicación que emplean sus usuarios.

El Ojai, diseñado específicamente como robotaxi, utiliza una plataforma de Zeekr, marca perteneciente al grupo chino Geely. Los vehículos llegan a Estados Unidos sin tecnología china de conectividad y Waymo instala en Arizona su sistema autónomo de sexta generación, además de sensores y equipos informáticos.

El modelo incorpora además tres pantallas para los pasajeros así como el asistente de inteligencia artificial Gemini, que permite controlar elementos del habitáculo o solicitar información durante el trayecto, aunque funciona de forma independiente del sistema que conduce el vehículo.

La utilización de vehículos fabricados en China resulta especialmente significativa porque los automóviles eléctricos producidos en ese país soportan fuertes aranceles estadounidenses y Estados Unidos ha aprobado nuevas restricciones a la tecnología china en vehículos conectados.

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Waymo no está sola en el incipiente mercado comercial estadounidense de robotaxis. Tesla opera un servicio de pago con vehículos Model Y en Austin, mientras que Zoox, propiedad de Amazon, empezó este mes a cobrar por sus robotaxis sin volante ni pedales en Las Vegas.

A diferencia del Ojai, los vehículos de esos dos competidores no se fabrican en China: Tesla produce los Model Y utilizados en Estados Unidos en sus plantas norteamericanas, mientras que Zoox diseña y ensambla sus robotaxis en Estados Unidos.