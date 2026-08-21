El Niño puede ser el más intenso que se recuerde, dice Meteorología británica

La Met avisó también de que la temporada otoño-invierno en el Reino Unido estará marcada por tormentas y fuertes lluvias.

La presencia de El Niño se declara cuando las temperaturas del mar en el Pacífico tropical oriental aumentan 0,5 grados Celsius por encima de la media a largo plazo, lo que afecta las precipitaciones y las temperaturas a escala mundial.

Según la Met, se estima que este calentamiento de las aguas marinas supere los 3 grados Celsius en los próximos meses, lo que convertiría al fenómeno de este año en "el mayor desde el siglo XIX".

El fenómeno conlleva un mayor riesgo de sequía en los trópicos, el sur de África y el noreste de Australia, mientras que es probable que el noroeste de Europa -incluido el Reino Unido- experimente condiciones más húmedas y tormentosas durante el próximo otoño y principios del invierno, señaló el servicio meteorológico.

"Debemos tener claro que se trata de un fenómeno sin precedentes. Nunca había visto una señal de El Niño tan intensa en nuestras previsiones", afirmó Adam Scaife, jefe de meteorología de la Met.

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Los episodios de El Niño también provocan un alza de la temperatura mundial y se prevé que 2027 sea el año más cálido jamás registrado, precisó la Met británica.

La sucesión sin precedentes de olas de calor y la falta de precipitaciones de los últimos meses han dado lugar al mes de julio más seco en 190 años y han llevado a casi tres cuartas partes de Inglaterra y a la totalidad de Gales a una situación de sequía, ejerciendo una fuerte presión sobre el sistema de abastecimiento de agua, la fauna, los agricultores, los servicios de emergencia y las infraestructuras.

Muchas zonas del país se enfrentan a escasez de agua, ya que los niveles de los embalses han descendido al 62,6 %, un 16,3 % por debajo de lo habitual para esta época del año, según datos oficiales.