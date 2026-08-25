Beyoncé, Paul McCartney y Sabrina Carpenter se suman a los tributos a Dolly Parton

"Dolly, fuiste el barómetro. La estrella polar. Audaz y brillante. Talentosa y tenaz. Nos enseñaste muchas lecciones sobre cómo ser uno mismo de forma única", escribió Beyoncé en su página web.

La cantante colaboró con Parton en su álbum 'Cowboy Carter' de 2024. En una canción titulada 'Dolly P', Parton presenta a Beyoncé, quien a continuación interpreta una renovada versión del éxito 'Jolene'.

"Me siento honrada de haber tenido el privilegio de trabajar contigo. Lo atesoraré para siempre. Gracias por tu profundo impacto en el mundo", añadió Beyoncé.

Por su parte, McCartney describió a Parton como "una mujer maravillosa" acompañado de un sentido mensaje y unas fotografías de él con la cantante y su difunta esposa Linda McCartney.

"Era tan alegre y llena de vida que cuesta asimilar la noticia de su fallecimiento. Su talento como compositora, su voz y su filantropía no tenían rival en el mundo de la música country, y es difícil imaginar un mundo sin Dolly", apuntó.

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"No hubo mayor honor para mí que ella cantara mi canción 'Let It Be' y, aunque mi contribución fue mínima, me siento muy honrado de que lo haya hecho", añadió el cantautor sobre la versión de 2023 del éxito de The Beatles de 1970 para el álbum de Parton, 'Rockstar'.

Asimismo, Carpenter, quien trabajó con ella haciendo un dueto de su tema 'Please Please Please', de la versión de lujo del álbum 'Short n' Sweet', recordó a Parton en un mensaje en Instagram.

"¡Ay, Dolly!, Lo único que pude decir después de conocernos fue: '¡De verdad es un ángel que camina sobre la tierra!' y '¡Parecemos hermanas!'", escribió la cantante de 'Espresso'.

"Atesoraré nuestras risas y conversaciones, y guardaré tu sabiduría, tu visión alegre de la vida y tu perfecto sentido del humor para los días difíciles. Nunca habrá otra como tú, y qué afortunados somos de haber experimentado tu magia única, así como tu voz, tus canciones y tu corazón inigualables. Tu luz será algo que el mundo buscará eternamente para encontrar de nuevo. Siempre te amaré", añadió.

La muerte de Parton ha conmocionado a toda la industria del entretenimiento, generando reacciones de personalidades como Jane Fonda, su compañera de reparto en la película '9 to 5'.

"Nunca conocí a nadie como ella. Era simultáneamente una chica sureña traviesa y juguetona de las montañas de Tennessee y una pensadora profunda y con alma que podía ver a través de las personas hasta su verdadero ser", escribió Fonda quien dijo sentirse devastada.

El legendario rockero Gene Simmons y personalidades de la música country como Billy Ray Cyrus, Bill Anderson y Blake Shelton, también fueron algunos de los que se sumaron al último adiós en redes sociales.

Parton murió este martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Su sobrino, Bryan Seaver, fue el primero en confirmar su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete.

Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, fue también filántropa y empresaria.