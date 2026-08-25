CAF ofrece asistencia y financiamiento a Perú ante el fenómeno de El Niño

"Venimos a ofrecerles asistencia técnica y financiamiento para poder enfrentar y planear mejor esta crisis ambiental que nos va a afectar aquí en América Latina y el Caribe y va a tener unas implicaciones también muy profundas en el Perú", indicó Díaz-Granados tras el encuentro.

En ese sentido, Fujimori añadió que en las próximas semanas anunciarán acuerdos con el CAF sobre este fenómeno, así como el fortalecimiento de la cooperación en materia de inseguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado.

"Hemos hablado de cosas específicas en los temas de seguridad, de cara al fenómeno El Niño y también de infraestructura básica, redes de agua, saneamiento, educación y salud. Así que se vienen buenos anuncios en las próximas semanas", señaló la presidenta.

Díaz-Granados sostuvo que la cooperación puede contribuir al fortalecimiento de la inteligencia, la lucha contra el crimen transnacional y la articulación con los países fronterizos, un campo en el que el banco "puede ofrecer una gran asistencia y una gran contribución".

Durante el encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, en Lima, ambas autoridades dialogaron sobre la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en ambos frentes, así como en otras áreas prioritarias para el país, como infraestructura, salud digital y conectividad.

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La mandataria agradeció la colaboración y disposición de CAF y afirmó que el organismo multilateral es un aliado estratégico para el desarrollo del país.

"Nos han hecho una presentación de cuáles son los proyectos que se están avanzando. Y, por supuesto, estamos ya planificando, de cara a los próximos años, ampliar la línea de crédito y el apoyo que ellos nos van a brindar", subrayó.