Camron Jones interpretará a Tupac Shakur en la película biográfica de Snoop Dogg

El intérprete de 'Panic' se suma a un elenco que incluye a Jonathan Daviss ('Outer Banks'), quien dará vida a Calvin Cordozar Broadus Jr. (nombre real del rapero); Myles Bullock Be, en el papel de Dr. Dre, y Lauren London, como la madre de Snoop.

La cinta seguirá la vida del artista de Long Beach, California, quien en los años 90 se convirtió en uno de los máximos exponentes del gangsta rap de la Costa Oeste.

Tupac y Snoop estuvieron bajo contrato con Death Row Records y forjaron una estrecha amistad, colaborando en canciones como '2 of Amerikaz Most Wanted' y 'All About U'.

Su relación se resquebrajó en 1996, cuando Shakur consideró una traición los comentarios de Snoop en una entrevista de radio en los que mostraba respeto por artistas de la Costa Este, entonces rivales de Death Row.

Los dos no llegaron a reconciliarse antes de que Shakur muriera en septiembre de ese mismo año, asesinado en un tiroteo en Las Vegas.