De la Espriella pone en marcha la Gerencia para Bogotá que se articulará con la Alcaldía

"No llega a competir con la Alcaldía ni a crear más burocracia, llega a articular, gestionar y producir resultados", afirmó De la Espriella, quien aseguró que la nueva instancia tendrá como prioridad "pasar del discurso a los resultados".

La oficialización se produjo durante una reunión entre De la Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la que ambos reafirmaron su intención de trabajar de manera coordinada en asuntos como movilidad, seguridad, infraestructura, vivienda y ambiente.

La gerencia, cuyo anuncio ya había sido realizado previamente por el mandatario, busca hacer seguimiento a los compromisos de la Nación con la capital colombiana, identificar obstáculos y coordinar con los ministerios y entidades nacionales las acciones necesarias para destrabar proyectos.

Entre los principales proyectos de la agenda está la primera línea del Metro de Bogotá, cuya continuidad y terminación, dijo el mandatario, debe garantizarse mediante el trabajo conjunto entre la Nación y el Distrito Capital.

El mandatario también planteó avanzar en la segunda línea del Metro, continuar con la factibilidad de la tercera y comenzar a proyectar una cuarta, con el objetivo de construir "una verdadera red de transporte masivo para la capital".

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La seguridad será otro de los ejes de la coordinación entre ambas administraciones, porque De la Espriella anunció que la Nación y el Distrito trabajarán en el fortalecimiento del pie de fuerza, la inteligencia y las capacidades tecnológicas para combatir el crimen organizado.

"En seguridad, el Gobierno nacional, la Alcaldía y la fuerza pública tenemos que actuar como un solo cuerpo, como un solo equipo", afirmó.

Por su parte, Galán destacó la disposición del nuevo Gobierno nacional para trabajar con las autoridades locales y respetar la autonomía territorial.

"Eso es lo que Bogotá necesita, eso es lo que los bogotanos estamos esperando", manifestó el alcalde, quien destacó además que De la Espriella ayudó a destrabar el proyecto de ampliación de la Autopista Norte pocas horas después de asumir la Presidencia.

Sandoval, por su parte, aseguró que la gerencia tendrá un carácter "estratégico, técnico y operativo" y que se encargará de identificar las dificultades que frenan los proyectos para convertirlas en soluciones concretas.

"Bogotá tiene un alcalde democráticamente elegido y una autonomía que será respetada absolutamente al 100 %, pero Bogotá también tiene un presidente y unos compromisos desde la Presidencia", señaló.