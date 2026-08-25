Detienen en Perú a un colombiano y decomisan armas en un operativo contra Comando Vermelho

El operativo a cargo de las fuerzas armadas de Perú se realizó en la aldea Bellavista de Callarú, situada en el lado peruano de la triple frontera amazónica que conforma con Colombia y Brasil, un punto que ha ganado peso en los últimos años dentro de las rutas del narcotráfico usadas por estas mafias.

El Ministerio de Defensa de Perú aseguró que el operativo permitió desarticular "un bastión del narcotráfico de la organización criminal brasileña Comando Vermelho".

Señaló así que "se asestó un duro golpe al narcotráfico", en coordinación con la Policía Nacional de Perú y con la participación de la Policía Federal de Brasil.

Durante los operativos, las Fuerzas Armadas de Perú también destruyeron insumos químicos y un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de pasta básica de cocaína.

"Por su ubicación geográfica, el centro poblado Bellavista de Callarú constituye un punto de especial atención para las operaciones contra el tráfico ilícito de drogas y las organizaciones criminales transnacionales", detalló el Ministerio.

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Comando Vermelho, banda dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y extorsión, fue declarada en mayo como organización terrorista por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, junto a la también brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC), el Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña MS-13.

El Ministerio de Defensa de Perú agregó que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mantendrá una presencia sostenida en la zona de la triple frontera, con el propósito de fortalecer las capacidades de vigilancia y control, proteger a las comunidades y contribuir a la preservación de los recursos naturales de la Amazonía.