El aeropuerto de Pereira reanuda los vuelos dos semanas después del terremoto en Colombia

Según la gerencia del aeropuerto, "con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los usuarios y mantener el orden dentro de las instalaciones durante esta etapa de transición (...) las aerolíneas iniciarán operaciones de manera gradual".

Debido a los daños sufridos por la terminal, de las seis salas de embarque solo dos están disponibles y únicamente se utilizará la planta baja del edificio, debido a que el techo del segundo piso, de donde cayeron varias láminas, todavía no ha sido reparado.

Incluso la fachada principal del aeropuerto sufrió daños visibles, con cristales rotos y placas de metal faltantes, pero la Aeronáutica Civil (Aerocivil) dio su aprobación para que vuelos turísticos lleguen a Pereira, capital del departamento de Risaralda.

Por su parte, Avianca retomará operaciones este miércoles con tres frecuencias diarias desde Bogotá y a partir del jueves 27 lo hará con una al día desde Medellín, "aumentando progresivamente su capacidad y frecuencias hasta alcanzar 10 vuelos diarios, ocho desde Bogotá y dos desde Medellín, a medida que la infraestructura del aeropuerto recupere plena capacidad operativa".

Latam Airlines Colombia también retomará este miércoles sus vuelos a Pereira, inicialmente con dos frecuencias diarias desde Bogotá y una desde Medellín, para un total de 21 vuelos semanales.

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La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia hace dos semanas ascendió a 331, según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que da cuenta además de 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas.