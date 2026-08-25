Jefe de banda en Haití amenaza con matar a decenas de rehenes un día después de la masacre

El jefe de banda apodado Didi, también conocido como Izo 2, amenaza desde la comuna de Kenscoff con ejecutar a más de 60 personas si es atacado por las autoridades, según un video disponible este martes que ha hecho difundir en redes sociales.

"Si nos expulsan para que la población pueda volver a vivir en Kenscoff, expúlsennos bien. Pero no piensen que van a lanzar un ataque en el que incluso un perro que nos pertenece muera", afirmó, una amenaza que repitió en varias ocasiones.

Entre los rehenes hay niños, mujeres, hombres y sobre todo jóvenes con rostros de desesperación. En el video también se ven a varias madres amamantando a sus hijos.

Además se ve a Didi llamar por teléfono a sus hombres, ordenándoles matar a "todos" en caso de una represalia policial.

"Su seguridad (la de los secuestrados) no depende de mí, sino del Estado", dice al final del video, recordando que están fuertemente armados para repeler cualquier ataque.

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La banda bajo el mando de Didi es una de las que integran la coalición Viv Ansanm, que lidera el expolicía Jimmy Chérizier, apodado Barbecue.

Durante la masacre, las bandas incendiaron varias casas y vehículos, mientras algunos residentes salieron a las calles a protestar indignados por la falta de protección de las fuerzas de seguridad.

La ONU situó este martes en 47 el número de muertos en la masacre perpetrada la madrugada del lunes y reveló que entre ellos se encontraban "22 que fueron presuntamente ejecutados en el recinto de una iglesia donde se habían refugiado".

Según datos de la ONU actualizados este martes, la violencia en Haití causó en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos.

A esto se suma que unos 5,8 millones de haitianos, aproximadamente un 52 % de la población, sufren de inseguridad alimentaria (en categoría 3 sobre 5), mientras que la cantidad de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1,4 millones, un nivel sin precedentes, según datos de organismos internacionales.