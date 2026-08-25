La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,46 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió apenas el 0,02 %, a 129.530.132,78 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transener (+5,9 %) y Transportador Gas del Norte (+3,3 %), mientras que las que más bajaron fueron las de YPF (-2,1 %) y Pampa Energía (-1,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta un 0,4 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 512 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.530 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que en la plaza mayorista subió a 1.511,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.565 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,1 %, a 1.598,65 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió apenas 31 centavos, a 1.538,74 pesos por unidad.