La Bolsa de São Paulo avanza un 1,55 % ante la nueva negociación comercial con EE.UU.

El Ibovespa, índice de referencia del corro brasileño, el mayor de América Latina por volumen negociado, terminó la jornada en los 174.576 puntos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,25 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,139 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversionistas acogieron bien la noticia de que representantes de los Gobiernos brasileño y estadounidense se reunirán el lunes para abordar los últimos aranceles impuestos por la Casa Blanca sobre las importaciones del país suramericano.

El anuncio llega después de una conversación telefónica, descrita como "cordial" por fuentes oficiales, entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras varios meses de tensiones diplomáticas.

Entre los títulos más negociados durante la jornada figuraron los de la petrolera estatal Petrobras, que retrocedieron un 1,8 %.

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Las acciones que cerraron la sesión con las mayores subidas fueron las de la cadena de tiendas Magazine Luiza (+9,1 %) y las de la distribuidora Senda (+7,8 %).

En la otra punta, los papeles que sufrieron las mayores bajadas fueron los de la petroquímica Braskem (-13,1 %), que ayer pidió acogerse a la ley de quiebras, y los de la productora de etanol São Martinho (-4,2 %).

El volumen negociado en el parqué paulista rondó hoy los 28.200 millones de reales (unos 5.490 millones de dólares o unos 4.700 millones de euros) en alrededor de 3,8 millones de operaciones.