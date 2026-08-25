La copresidenta de Nicaragua tilda de "chompipes (pavos) inflados" a opositores exiliados

"Allá los retorcidos, allá los perdidos, allá los ridículos, presuntuosos, presumidos. Yo les digo chompipes inflados, chompipes y gavilanes inflados que no son nada más que lame suelas. Ya los conocemos", lanzó Murillo a través de medios oficiales.

Murillo ha insultado desde la semana pasada a los opositores en el exilio luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocara de forma urgente a una reunión de cancilleres, todavía sin fecha, para abordar la situación de Nicaragua tras la amenaza de su esposo y copresidente Daniel Ortega de cancelar las elecciones.

"Allá los infieles, allá los filisteos, allá los ilusos fachentos. Los estamos viendo. Allá los sepulcros, oscuros como el infierno", continuó.

La copresidenta dijo también que sus opositores son "zorros del mismo piñal, creyendo que están ocultos cuando exponen sus sucios trapos, sucios y miserables".

"Y todos los vemos, y todos los conocemos, y todos lo sabemos, y todos en algún momento los padecimos, como las menudencias que van desgranándose, cayendo por su propio peso", añadió.

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Murillo expresó además que en Nicaragua "está Dios, y (...) la paz" y "allá (en el exilio) están las llamas de todos los infiernos que ellos mismos se crearon y en los que arden sus indigencias".

Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.

Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad.

El país centroamericano debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

Sin embargo, el pasado 19 de julio, Ortega sentenció durante un acto público, para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua: "Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".