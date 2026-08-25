La hermana del fallecido senador Lindsey Graham vence en las primarias con apoyo de Trump

Con el 99 % escrutado, Graham, que actualmente está ocupando el asiento que dejó libre su hermano en la Cámara Alta tras fallecer en julio, se impuso en segunda vuelta al otro candidato en liza, Ralph Norman, actual miembro de la Cámara de Representantes, que obtuvo el 47,6 % de los sufragios emitidos.

Aunque Darline Graham ya logró el mayor número de apoyos (33 %) en una primera vuelta a la que concurrieron una decena de aspirantes, su victoria se interpreta como un espaldarazo para Trump, que vive en un contexto de baja popularidad que varias encuestas atribuyen a la guerra de Irán y el incremento del costo de vida en Estados Unidos.

Es la segunda vez que los votantes de Carolina del Sur van a las urnas en dos meses debido a la inesperada muerte de Lindsey Graham el pasado 11 de julio a causa de la arteriosclerosis que padecía.

El propio Lindsey Graham, senador desde 2003, ganó las primarias del 9 de junio -en las que buscaba su quinto mandato en la Cámara Alta- por casi 28 puntos porcentuales.

Su hermana se enfrentará a la pediatra demócrata Annie Andrews en los comicios del 3 de noviembre en los que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, unas elecciones que pueden hacer perder a Trump el control de ambas cámaras.

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Para lograr la victoria de Darline Graham, el presidente ha invertido una cantidad considerable de dinero, ya que un informe de la Comisión Federal Electoral reveló esta semana que la organización que recauda y gasta dinero para favorecer a Trump y a los candidatos que respalda había destinado 827.000 dólares en mensajes de texto y llamadas telefónicas para Graham, uno de los mayores desembolsos de este ciclo electoral.

El mandatario también ha invertido tiempo, ya que, además de apoyarla en numerosas declaraciones públicas, hizo campaña directamente junto a ella en Carolina del Sur el pasado viernes.

En ese acto el presidente llegó a pedir a sus seguidores que actuaran en la votación del martes como si él mismo estuviera en la papeleta.