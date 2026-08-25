Más de 1.200 personas logran curarse de ébola en RDC en un brote que deja ya 2.680 muertos

Según el último informe del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con datos recopilados hasta el domingo pasado, un total de 1.215 pacientes han conseguido superar la enfermedad, mientras que otros 846 permanecen bajo aislamiento u hospitalizados.

Las tasas de ocupación de los Centros de Tratamiento de Ébola (CTE) se encuentran al 57,5 % de su capacidad en la provincia de Ituri (noreste), epicentro del brote y una de las seis afectadas por la epidemia.

Esas tasas se sitúan en el 56,2 % en la provincia de Haut-Uélé (este) y en el 50 % en la provincia de Tshopo (centro-norte), lo que ha llevado al Gobierno a acelerar las obras para ampliar las unidades de aislamiento y evitar la saturación del sistema.

La transmisión del virus también golpea a las provincias de Bas-Uélé (norte), Kivu del Norte y Kivu del Sur (este), aunque esta última lleva 83 días sin nuevos casos confirmados.

Para incentivar la llegada temprana de casos sospechosos a los centros de salud, el Ministerio de Salud realizó una campaña de sensibilización en los territorios afectados.

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"Más de 31.000 personas fueron sensibilizadas en 24 horas en las provincias afectadas, con una fuerte movilización de las confesiones religiosas y el compromiso de 36 radios comunitarias en Ituri. El diálogo de proximidad se consolida como un eje central de la respuesta", indicó el Ministerio de Comunicación y Medios en un comunicado.

Según el INSP, la enfermedad acarrea una tasa de letalidad del 48 %, mientras que las brigadas de rastreo mantienen bajo seguimiento al 83,4 % de los contactos de riesgo a nivel nacional.

La RDC recibió el viernes pasado las primeras 16.520 vacunas Ervebo, diseñadas originalmente contra la variante Zaire del virus del Ébola, pero que han dado indicios en animales de una posible eficacia contra la cepa de Bundibugyo, causante del actual brote.

De momento, no existen tratamientos específicos contra esta variante, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que otras dos vacunas diseñadas para combatir la cepa de Bundibugyo se encuentran en ensayos de fase 1 en humanos y "han demostrado ser seguras", aunque su desarrollo podría tardar varios meses.

La epidemia superó a la que también ocurrió en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, pero todavía está lejos de la más grave registrada hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.