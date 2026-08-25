México alcanza récord semestral de inversión extranjera con 34.968 millones de dólares

"Este máximo histórico en el primer semestre reafirma la posición de México como una plataforma atractiva para la inversión. En los últimos cinco años, la IED prácticamente se duplicó, al registrar un incremento de 89.7% entre el primer semestre de 2021 y el mismo periodo de 2026", añadió Economía en un comunicado.

Tan solo en el segundo trimestre, ingresaron 10.464 millones de dólares, segundo nivel más alto en 16 años, aunque un 3,5 % menor que los 10.848 millones originalmente reportados un año antes, descenso que se atribuyó a una base de comparación atípica.

La reinversión de utilidades concentró 30.957 millones de dólares, el 88,5 % del total; las nuevas inversiones, 2.726 millones, el 7,8 %, y las cuentas entre compañías, 1.285 millones, el 3,7 %.

Estados Unidos aportó 16.871 millones de dólares, el 48,2 %, consolidándose como el principal socio del país; España, 4.954 millones; Canadá, 1.741 millones; Australia, 1.698 millones, y Alemania, 1.647 millones. Los cinco países concentraron el 77 % y Estados Unidos y Canadá, el 53,2 %.

Por destinos, la capital Ciudad de México recibió 16.862 millones de dólares; Nuevo León (norte), 3.712 millones; Estado de México (centro), 2.114 millones; Baja California (norte), 1.743 millones, y Jalisco (oeste), 1.406 millones. Estas entidades reunieron el 73,9 % del total, siendo los principales atractivos para la IED.

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La manufactura encabezó la captación con 13.482 millones de dólares, el 38,6 % y un avance anual del 9,3 %; servicios financieros y seguros sumó 10.150 millones, el 29 %.

Además, transportes, correos y almacenamiento, 2.650 millones, un 287 % más; construcción, 2.371 millones, el 6,8 %, y minería, 1.986 millones, el 5,7 %.

En concreto, Economía atribuyó el impulso manufacturero a computación, comunicación y componentes electrónicos, con 1.174,5 millones adicionales, y a industrias metálicas básicas y maquinaria y equipo, con 464,3 millones.