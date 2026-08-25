Panamá será el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo

La edición 28 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026) reunirá a más de 70 escritores internacionales, y se desarrollarán 600 actividades que incluirán presentaciones de libros, conferencias, talleres, encuentros con autores, cine, música y propuestas para niños y jóvenes.

Salcedo destacó que la edición de este año busca fortalecer la proyección internacional de la feria y convertirla en un espacio de intercambio entre escritores, lectores, editoriales y representantes de distintas manifestaciones culturales.

El poeta y ensayista dominicano José Mármol será el autor homenajeado y la Editora Nacional pondrá en circulación tres de sus obras: 'Esculpir la niebla', 'Metáforas del tiempo' y 'La escritura imposible'.

En total, durante la FILSD se presentarán 23 títulos dominicanos, de acuerdo con la información oficial.

La feria contará además con 32 editoriales internacionales, 21 nacionales y 44 librerías dominicanas, así como pabellones especializados y nuevos proyectos editoriales.