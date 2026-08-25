Perú y Ecuador acuerdan proteger el canal de Zarumilla ante lluvias del fenómeno El Niño

Ante el riesgo de eventos climáticos extremos por El Niño, Perú planteó la necesidad de ejecutar durante este año trabajos integrales y urgentes de mantenimiento del canal fronterizo, que incluyen la descolmatación de su cauce, así como intervenciones en puntos críticos.

Estas acciones permitirán recuperar su capacidad de conducción hidráulica y reducir el riesgo de desbordes y daños a la infraestructura, indicó la delegación peruana durante la XVI Reunión Ordinaria de la Comisión Binacional Permanente para la Administración del Canal de Zarumilla y la Utilización de sus Aguas, realizada en la ciudad ecuatoriana de Machala.

A su vez, la parte ecuatoriana informó sobre las gestiones y la disponibilidad de recursos para renovar la póliza de seguro anual que protege el Canal de Zarumilla y la Bocatoma La Palma.

En materia de seguridad, ambos países acordaron reforzar la protección física de esta infraestructura binacional, particularmente frente a pasos fronterizos no autorizados, agregó la cancillería de Perú.

Estos acuerdos se adoptaron en el encuentro celebrado el lunes y martes por el Director General de Desarrollo e Integración Fronteriza del ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Juan Del Campo Rodríguez, y el viceministro del Agua del ministerio de Ambiente y Energía del Ecuador, Fredy Muñoz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos reafirmaron el compromiso de sus países con una gestión coordinada y eficiente respecto a esta infraestructura compartida.

Asimismo, la Comisión convocará a una reunión extraordinaria a mediados de noviembre próximo, en la que se evaluarán los avances en el mantenimiento, la renovación del seguro y las medidas de seguridad.

De acuerdo a la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) en Perú, se prevé la continuación del fenómeno climatológico El Niño Costero, con lluvias intensas en la costa, con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta inicios del 2027.

Además, se indica que para la región que comprende el Pacífico ecuatorial central se prevé que El Niño se extienda hasta inicios del otoño de 2027, y que sus magnitudes más probables serían fuertes de agosto a setiembre próximo y de fuerte a muy fuerte entre octubre y febrero de 2027.