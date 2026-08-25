Tres heridos y más de 90 vuelos cancelados al paso del tifón Saudel por el sur de Japón

Según la cadena de televisión pública japonesa NHK, que cita a las autoridades locales, un hombre sufrió heridas leves en la sureña prefectura de Kagoshima cuando una fuerte ráfaga de viento lo tiró de su bicicleta.

Además, en la prefectura de Okinawa, otras dos personas sufrieron heridas por los efectos del tifón, según la cadena.

Mientras, las principales aerolíneas japonesas cancelaron para este miércoles al menos 92 vuelos con origen o destino en la prefectura de Okinawa.

Según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el tifón Saudel se encuentra en estos momentos al oeste de las islas de Okinawa, y viaja a una velocidad de unos 15 kilómetros por hora en dirección a las costas de China.

En la cercana prefectura de Kagoshima se han registrado daños como árboles caídos o tejados arrancados por el viento.

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Además, algo más de 30.000 hogares se encontraban sin electricidad en la zona a primera hora de esta mañana, según datos de la compañía eléctrica local citados por NHK.

Los tifones son fenómenos recurrentes en la región durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que en ocasiones provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y la actividad económica.

Sin embargo, la temporada de tifones en el Pacífico Noroccidental en 2026 será más activa que la media de los últimos 30 años, impulsada por los efectos del fenómeno El Niño, según el último estudio de la empresa británica Eurotempest, que advierte de amenazas meteorológicas en China, Filipinas y otros países de Asia.