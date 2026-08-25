Wall Street abre en verde con Nvidia al alza y los bonos del Tesoro a la baja

Diez minutos después de la apertura del mercado, el Dow Jones sumaba 83 puntos, hasta los 53.500; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,42 %, hasta los 7.684 enteros; y el tecnológico Nasdaq se anotaba un 0,8 %, hasta las 26.188 unidades.

El sector de los semiconductores lideraba las ganancias a la espera de las cuentas de Nvidia, que se conocerán el miércoles al cierre de Wall Street.

La compañía, principal fabricante mundial de chips para inteligencia artificial, obtuvo en su primer trimestre fiscal un beneficio neto de 58.321 millones de dólares, un 210 % más interanual, mientras que sus ingresos crecieron un 85 %, hasta 81.615 millones.

Los inversores estarán especialmente atentos a la evolución de la demanda de sus chips para centros de datos y a sus previsiones para los próximos meses.

Las acciones de la firma sumaban un 2,32 % tras la apertura, mientras que las de AMD subían un 3,99 % y las de Micron, un 2,35 %.

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Mientras, Intel avanzaba un 2,7 % y Broadcom ganaba un 0,57 %.

Además, los mercados se beneficiaron esta mañana de una nueva caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que reduce la presión sobre las valoraciones bursátiles: el rendimiento del bono a diez años bajaba hasta el 4,658 %, después de retroceder también el lunes tras conocerse que el Departamento del Tesoro estudia utilizar parte de su Cuenta General, que ronda el billón de dólares, para financiar recompras de deuda pública.

Al margen, el mercado continúa atento a la evolución del plan anunciado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, contra Irán para presionar a la República Islámica.

El anuncio de la operación hizo bajar el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) un 3,25 % este martes, hasta 82,25 dólares el barril. Los analistas consideran que las sanciones elevan más las posibilidades de alcanzar una resolución que las de provocar una nueva disrupción física del suministro.

En otros mercados, el oro se desvalorizaba un 0,49 %, hasta los 4.674 dólares la onza; y la plata, un 1,46 %, hasta 67,59 dólares la onza. Mientras, el bitcóin se situaba en torno a los 78.500 dólares, después de superar brevemente los 80.000 dólares por primera vez desde mediados de mayo.