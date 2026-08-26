Agencia Española de Nutrición revisa informe de menopausia obtenido con datos de hombres

El pasado mes de marzo esta agencia oficial dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó un informe que se llamaba 'Alimentación y menopausia: Claves sobre riesgos nutricionales', donde recomendaba a las mujeres en esta etapa de vida "alimentos con proteínas, omega-3, fibra, calcio, hierro, magnesio y vitaminas B, C, D y E entre otras".

Sin embargo, ahora científicas de la Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) lo han denunciado porque algunas de las recomendaciones se realizan sobre valores extraídos de estudios realizados directamente en varones, sin advertir explícitamente de este hecho.

La AESAN, organismo autónomo que da recomendaciones alimentarias y de hábitos saludables, ha solicitado a su Comité Científico la revisión de ese informe y reconoce "la omisión de una advertencia" sobre los datos en los que se basó su estudio que procedían de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), según explicaron fuentes de la AESAN, después de que el portal elDiario.es publicara la denuncia de las investigadoras.

Las fuentes inciden, como ya hacía el informe en sus conclusiones, en la necesidad de realizar investigaciones adicionales para definir recomendaciones específicas para mujeres en la transición menopáusica y posmenopausia.

La guía con hábitos nutricionales va dirigida a mujeres en las distintas etapas de la menopausia para prevenir problemas de salud y complicaciones como la pérdida de masa ósea y función muscular, el deterioro cognitivo o las alteraciones cardiovasculares.

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El documento recomienda que, durante esta etapa de la vida en las mujeres, se tomen alimentos con proteínas (pescado, huevos, leche y carne), omega-3 para reducir la inflamación (aceite de oliva, frutos secos), fibra (legumbres, hortalizas, frutas), calcio (yogures, sardinas con espina), hierro (almejas, soja, legumbres), magnesio (cereales integrales, frutos secos, semillas) y vitaminas B, C, D y E, entre otras.

Además, el informe pone de relieve también la importancia de practicar ejercicio de forma regular, recomendando entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada, o bien 75-150 minutos de actividad vigorosa, y que incluya al menos dos sesiones semanales de ejercicios de fuerza.