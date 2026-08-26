Al menos 27 puentes destruidos y una hidroeléctrica afectada tras la riada masiva en Nepal

El subdirector general del Departamento de Carreteras de Nepal, Shubharaj Neupane, afirmó que la crecida del río Bhote Koshi destruyó 22 puentes de hormigón y cinco puentes tipo Bailey en el tramo comprendido entre Rasuwa y Dhading Galchhi, según declaraciones recogidas por el medio local Kantipur.

La riada causó, además, "serios daños" a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, cuya construcción acababa de concluir y que tenía previsto iniciar pruebas en los próximos días, según declaró el director del proyecto, Bijay Mohan Bhattarai, al periódico Kathmandu Post.

Bhattarai añadió que se perdió el contacto con unas 60 personas que trabajaban en uno de los túneles del proyecto.

La Asociación de Banqueros de Nepal informó por su parte de que nueve sucursales bancarias fueron destruidas en Rasuwa y que no había podido establecer contacto con 26 empleados, según Kantipur.

La riada golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet.

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La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.