Al menos dos muertos, incluido un menor, tras ataques de drones ucranianos en Rusia

"En el distrito de Lípetsk se incendió una casa particular tras la caída de un dron. Lamentablemente murieron dos personas, un hombre y un menor de 14 años", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Ígor Artamónov.

Las dos mujeres que resultaron heridas "fueron hospitalizadas, reciben toda la ayuda necesaria", añadió el gobernador, que expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

Además, en la localidad de Kótovsk de la región de Tambov fue atacado otro centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, según reconoció la propia compañía en su canal de Telegram.

"En la instalación se llevó a cabo la evacuación anticipada en correspondencia con las normas de seguridad. En estos momentos el centro no recibe nuevas mercancías", sostuvo la empresa.

El gobernador local, Yevgueni Pervishov, informó en MAX que la región fue objeto de un ataque masivo de drones ucranianos, en el marco del cual fueron derribadas 16 naves no tripuladas enemigas.

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Señaló que el incendio en Wilberries abarcó una superficie de más de 100.000 metros cuadrados.

"No es el primer atentado terrorista ucraniano contra la población civil en Kótovsk. En la noche del 18 de julio murieron siete empleados de Wildberries y 25 resultaron heridos tras el ataque a este almacén", añadió.

El canal ucraniano Exilenova+ publicó imágenes del incendio que muestran una densa columna de humo levantándose sobre las instalaciones.

El alcalde de Kótovsk, Alexéi Plajotnikov, llamó en un mensaje de MAX a la población local a evitar moverse por la ciudad y mantener cerradas las ventanas durante los próximos dos días para evitar un envenenamiento con los gases generados por la combustión.

Además, Exilenova+ señaló que en la región de Nizhni Nóvgorod fue alcanzada la refinería Lukoil-Nizhegoronefteorgsintez en la localidad de Kstovo, una información que hasta ahora no ha sido confirmada por las autoridades rusas.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó este miércoles el derribo de 426 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas y la anexionada península de Crimea.