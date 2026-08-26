Argentina anuncia plan de 1.300 millones de dólares para impulsar créditos hipotecarios

"Este monto que estaríamos licitando de 2 billones de pesos daría soluciones habitacionales para 17.000 o 18.000 familias", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una rueda de prensa.

El monto provendrá del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un fondo soberano de inversión que opera como una reserva financiera para proteger el sistema previsional argentino.

Caputo dijo que el objetivo es que a largo plazo los bancos puedan contar con financiamiento para incrementar la oferta de préstamos hipotecarios.

"El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos los encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr (asumir) las consecuencias naturales de ese negocio", dijo el ministro.

Los tipos de interés de los créditos hipotecarios se revisarán de acuerdo a la evolución de la denominada Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualiza en relación al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que publica cada día el Banco Central. El valor de la UVA hoy es 2.092,06 pesos, es decir, 1,37 dólares.

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A la UVA se suma una tasa adicional, que en un primer tramo con plazo a un año sería como mínimo del 2,5 % y en el segundo tramo, a cinco años, sería del 4,5 %.

Los bancos adjudicatarios no podrán otorgar los créditos a una tasa superior a UVA más 7,5 %, añadió el ministro.

La amortización de la hipoteca sería a un plazo mínimo de 15 años por un monto máximo de 150.000 UVA, equivalente actualmente a 200.000 dólares, ya que tanto el capital como las cuotas se calculan en UVA, según explicó Caputo.