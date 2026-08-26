Avances científicos impulsan un nuevo plan de ordenación para el atún en la CIAT

El principal asunto sobre la mesa será avanzar hacia un procedimiento de ordenación multiespecífico para las poblaciones de patudo, barrilete y las dos poblaciones de aleta amarilla del Pacífico Oriental.

Esta herramienta busca sustituir las negociaciones periódicas sobre las medidas de gestión por reglas previamente acordadas, basadas en indicadores científicos sobre el estado de los recursos.

Las propuestas que se discutirán en Lisboa están impulsadas por la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Ecuador, este último uno de los principales actores de estas iniciativas y el país de la región con mayores capturas.

Desde Pew Charitable Trusts consideran que la CIAT tiene en Lisboa una oportunidad poco frecuente para modernizar la gestión de cinco poblaciones de atún y dar certidumbre a pesquerías que generan un valor estimado de 5.140 millones de dólares en su venta final.

De concretarse, sería el primer procedimiento de ordenación multiespecífico adoptado por alguna de las cinco organizaciones regionales que gestionan la pesca de atún en el mundo.

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“El reto ya no es evitar el colapso de un stock, sino aprovechar esta ventana favorable para continuar modernizando el sistema de gestión antes de que las condiciones cambien”, explicó a EFE el consultor Senior en Derecho del Mar, Conservación Marina y Pesca, Cristian Laborda M., quien considera que la CIAT atraviesa un “momento de inflexión”.

La directora del Proyecto de Conservación de Pesquerías Internacionales de The Ocean Foundation, Shana Miller, coincidió en que las condiciones actuales abren una oportunidad.

Según detalló a EFE, las poblaciones de atunes tropicales están saludables y libres de sobrepesca, aunque la del aleta amarilla del suroeste es la más vulnerable y requiere especial atención al fijar las reglas de captura para evitar su sobreexplotación.

“Este sería el primer enfoque integrado del mundo para gestionar las especies de atunes tropicales y un enorme paso adelante para asegurar un futuro abundante para las pesquerías de atún", explicó la especialista.

Uno de los casos que ilustran los avances recientes es el del patudo. Miller señaló que en 2021 se consideraba que esta población estaba sobreexplotada, en parte por la captura incidental de ejemplares juveniles en la pesquería de cerco dirigida al barrilete.

Sin embargo, las medidas implementadas por la CIAT desde 2022 —como el sistema de umbral individual por buque y un monitoreo reforzado— lograron reducir significativamente la captura de juveniles y contribuyeron a la recuperación de la población.

El cambio que se plantea busca pasar de una gestión reactiva a una proactiva. En términos sencillos, explicó Miller, si una población aumenta, se permitiría una mayor pesca y, si disminuye, las reglas fijarían automáticamente una reducción de las capturas.

Laborda destacó que estas medidas no serían rígidas desde el inicio, sino que comenzarían como un procedimiento interino sujeto a perfeccionamiento científico.

Para el sector privado, el cambio representa certidumbre operativa. El director ejecutivo de Sea Pact, Sam Grimley, señaló a EFE que la salud de las poblaciones es indispensable para asegurar el suministro durante las próximas décadas, y que un sistema basado en ciencia permitirá a pescadores, procesadores y compradores planificar con mayor certidumbre y reducir el riesgo de cambios bruscos en la producción.

Grimley resumió la coincidencia entre conservación y actividad económica al señalar que “la conservación y la estabilidad apuntan en la misma dirección”.

En la misma línea, el director de Comunicaciones y Sostenibilidad de Lusamerica Foods, Peter Adame, consideró que pasar de medidas coyunturales a un plan de largo plazo aportará mayor estabilidad a la pesquería y al mercado.

El representante de la industria advirtió que “la inestabilidad en el suministro genera volatilidad en los precios y también dificulta la negociación de contratos de mayor plazo con los proveedores”.

Asimismo, sostuvo que las decisiones periódicas funcionan como "una curita temporal" frente a los problemas, mientras que un procedimiento de manejo ofrece un plan de salud continuo para la pesquería, al tiempo que enfatizó la necesidad de reforzar el monitoreo y la trazabilidad para construir una cadena de suministro más transparente.

El desafío, sin embargo, trasciende lo técnico. Laborda advirtió que las decisiones finales implican distribuir costos y beneficios entre flotas con diferentes intereses, capacidades y métodos de pesca.

“La ciencia entrega opciones y sus consecuencias probables, no dicta cuál elegir”, apuntó.

Pew resalta que, además de los atunes tropicales, la reunión de Lisboa permitirá avanzar en medidas de conservación para el atún aleta azul del Pacífico. La CIAT ya mantiene medidas vigentes para 2026 y para el periodo 2027-2028, por lo que el encuentro no parte de cero, sino del desafío de consolidar un sistema de gestión permanente, predecible y respaldado por la ciencia.