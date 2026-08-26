Bahamas aumenta deuda pública en setecientos millones de dólares pese a prever superávit

Según el Boletín Estadístico de la Deuda Pública del Cuarto Trimestre 2025/2026, la deuda del Gobierno central bahameño aumentó en 696,9 millones de dólares, hasta alcanzar los 12.460 millones de dólares (un aumento del 5,9 % con respecto al ejercicio fiscal anterior).

En su Plan Anual de Endeudamiento para 2025/2026, el Ejecutivo del archipiélago indicó que tenía la intención de utilizar el superávit proyectado de 75 millones de dólares para amortizar su deuda.

La diferencia global entre las proyecciones de la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings asciende a un total de 287 millones de dólares, si se tiene en cuenta el superávit proyectado por el Gobierno de 223,1 millones de dólares y el déficit previsto por la agencia de calificación de 64 millones de dólares.

El Boletín Estadístico sobre la Deuda Pública publicado recientemente por el Ministerio de Finanzas de Bahamas muestra que la deuda nacional ascendió a 14.600 millones de dólares a finales de junio de 2026, lo que supone un aumento aproximado de 2.000 millones de dólares en tres meses.

Igualmente, el reporte muestra un incremento de 4.000 millones de dólares desde que el Partido Liberal Progresista (PLP) asumió el poder en 2021, momento en el que el Resumen Estadístico Trimestral del Banco Central correspondiente a noviembre de 2022 reflejó que, a finales de septiembre de 2021, la deuda nacional ascendía a 10.490 millones de dólares.