Banxico eleva al 1,5 % su previsión de crecimiento para México pese a riesgos comerciales

En su 'Informe Trimestral Abril-Junio 2026', el banco central situó el intervalo de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para este año entre el 1 % y el 2 %, frente al rango previo de entre 0,5 % y 1,7 %.

Para 2027, en cambio, Banxico redujo ligeramente su estimación puntual, del 2,1 % al 2 %, con un intervalo de entre 1,2 % y 2,8 %.

La revisión al alza para este año responde al crecimiento de la economía en el segundo trimestre, cuando el PIB avanzó un 1,42 % trimestral tras contraerse un 0,34 % entre enero y marzo.

Sin embargo, el organismo anticipó una desaceleración mayor de la esperada para el tercer trimestre y consideró que la inversión continuará débil por la incertidumbre en torno a la relación comercial con Estados Unidos y el T-MEC.

Washington decidió activar el mecanismo de revisiones anuales del acuerdo en lugar de ratificarlo por otros 16 años, una situación que, según Banxico, prolonga la incertidumbre y supone un factor adverso para las decisiones de inversión, aunque las exportaciones mexicanas mantienen por ahora su trato preferencial.

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El balance de riesgos para el crecimiento permanece "sesgado a la baja", principalmente ante posibles nuevas medidas comerciales estadounidenses, las revisiones del T-MEC, una desaceleración mayor de Estados Unidos y el agravamiento de conflictos geopolíticos.

En materia de precios, el banco mantuvo sus últimas previsiones y espera que la inflación general cierre 2026 en el 3,5 %, para converger a la meta del 3 % en 2027, aunque advirtió de una reducción más gradual de lo previsto anteriormente.

La inflación general anual bajó del 4,13 % al 3,92 % entre el primer y segundo trimestre y alcanzó el 3,26 % en la primera quincena de agosto.

El organismo mantiene desde mayo la tasa de interés en el 6,5 %, tras dar entonces por concluido el ciclo de recortes iniciado en 2024.