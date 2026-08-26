Basura se acumula en La Paz tras más de dos semanas de conflicto entre Alcaldía y empresas

Las principales intersecciones de calles y los alrededores de contenedores de residuos están llenos de bolsas de basura que forman pequeñas montañas en distintas zonas de la ciudad, según constató EFE este miércoles.

En las zonas comerciales, especialmente cerca de los mercados populares, los residuos sólidos y líquidos siguen esparcidos por las aceras y las calles, lo que ha provocado la queja de vecinos y comerciantes por el mal olor y el peligro para su salud.

"Estamos así ya 15 días en medio de la basura, el alcalde (César Dockweiler) ya debería poner una solución, la junta directiva es la que se ha dignado en levantar la basura, aun así está terrible el olor", dijo a EFE la comerciante de carne de cerdo Lorena Choque, del mercado de El Tejar, una de las zonas más populares de La Paz.

Choque lamentó que la acumulación de basura "afecte a la salud de los ciudadanos que tienen que seguir trabajando".

El Gobierno Municipal de La Paz mantiene con las empresas Trébol y La Paz Limpia un contrato de concesión de servicio para el aseo urbano que incluye servicio de recojo de basura, barrido, limpieza de vías y espacios públicos, además del transporte de residuos sólidos en La Paz, según información oficial de la Alcaldía.

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El conflicto surgió a mediados de agosto, cuando las empresas demandaron a la Alcaldía ajustes en sus contratos debido al incremento en el precio de los combustibles y costos de operación, y también exigieron el desembolso de dinero adeudado para cubrir los salarios de los trabajadores, entre los puntos más relevantes.

En la víspera, el alcalde y los representantes de las dos empresas firmaron un acuerdo que contempla realizar modificaciones a los contratos tomando en cuenta el encarecimiento de los combustibles y "la optimización en el recojo de la basura", según Dockweiler.

El alcalde lamentó este miércoles que tras llegar a un acuerdo "no hay una justificación para que la ciudad esté así", en alusión a que la basura continúa en las calles.

"Ellos se han comprometido a hacer la limpieza y tendrían que haber trabajado por tiempo y materia", dijo Dockweiler, citado en una nota de prensa de la Alcaldía de La Paz.

“Voy a hacer cumplir el contrato, porque una de las responsabilidades que tengo es justamente la salud pública, tenemos que cuidar la vida de las personas”, agregó.

Por su parte, la empresa La Paz Limpia anunció que "se trabaja en un plan de contingencia para la recolección sistemática de residuos acumulados, dando prioridad a los puntos más críticos", trabajo que demandará "al menos cuatro días".

"Pedimos a la población paciencia mientras ejecutamos nuestro plan para la normalización del servicio en su totalidad", señala el comunicado.