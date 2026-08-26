Brasil reclama el pago de casi 100 millones de dólares a Discord por daños colectivos

El pedido de indemnización forma parte de una demanda presentada por el Ejecutivo para que Discord implemente "medidas efectivas" para proteger a los menores de edad y a las mujeres, tras el suicidio de una adolescente el mes pasado durante una videollamada en esta plataforma.

Entre las acciones solicitadas por el Gobierno en los tribunales, figuran el refuerzo de las medidas de control parental, la ampliación de la cooperación con las autoridades y la implementación de sistemas que prevengan situaciones arriesgadas para los menores de edad.

Aunque las autoridades y la empresa estadounidense habían dialogado sobre posibles cambios, el Ejecutivo sostuvo hoy que todavía identifica fallos en la verificación de la edad de los usuarios y en los mecanismos de protección contra riesgos graves.

Además, dijo que las propuestas de Discord para remediar estos fallos han sido "insuficientes" para eliminar los riesgos.

Más allá de la demanda judicial, la plataforma se enfrenta a una suspensión temporal de las transmisiones en vivo decretada hace dos semanas por la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD).

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El suicidio de la adolescente de 13 años durante una videollamada con otros usuarios tuvo repercusión nacional cuando la primera dama, Rosângela 'Janja' da Silva, denunció el caso y pidió que se tomaran medidas contra la plataforma.

La Policía brasileña llevó a cabo seis detenciones de sospechosos de haber inducido a la automutilación de la joven, entre los cuales figura un mayor de edad y cinco menores, de entre 13 y 17 años.

Otros países como Rusia y Turquía han llegado a bloquear los servicios de Discord y el estado de Texas, en EE.UU., abrió el año pasado una investigación por la difusión de contenidos extremistas entre menores de edad.