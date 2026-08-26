Bruselas analiza si carne de ave y miel de Brasil respetan las normas sobre antibióticos

El próximo 3 de septiembre entran en vigor unos cambios legislativos que obligan a todas las exportaciones a la UE de animales y productos de origen animal para el consumo humano a respetar las normas comunitarias sobre antimicrobianos.

Estas establecen que no está permitido el uso de antibióticos para fomentar el crecimiento o aumentar el rendimiento en el ganado, y que tampoco deben utilizarse para tratar animales los antimicrobianos reservados para infecciones humanas.

Como consecuencia, Brasil dejará de estar autorizado para exportar a la UE animales destinados a la producción de alimentos y productos de origen animal para consumo humano, lo que afectará fundamentalmente a la carne de vacuno y de ave, los huevos y la miel.

Sin embargo, ese país ha presentado información a Bruselas para certificar el cumplimiento de los requisitos europeos sobre determinados productos, precisaron las fuentes.

Para verificar que las garantías de cumplimiento de los requisitos se aplican efectivamente la Dirección General de Salud de la Comisión está llevando a cabo una auditoría en Brasil que concluirá el 4 de septiembre, indicaron.

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El alcance de ese examen abarcará aquellos productos para los que Brasil ha presentado garantías escritas de cumplimiento, es decir, la carne de ave y la miel.

El resto de productos no van a ser analizados porque, o bien Brasil no puede aportar las garantías requeridas sobre todo el ciclo de vida en el momento de la auditoría (por ejemplo, carne de vacuno y huevos), o bien las exportaciones a la Unión no están autorizadas de facto (como ocurre en el caso de los productos de la acuicultura), precisaron las fuentes.

Cuando concluya la auditoría, los expertos comunitarios elaborarán un informe.

Si se comprueba que la carne de ave y la miel cumple los requisitos, la CE podría proponer la modificación de la lista de terceros países autorizados, que se sometería a votación de los Estados miembros en el seno de un comité permanente.

Las mismas fuentes indicaron que no es posible anticipar el resultado de la auditoría, que concluirá el próximo 4 de septiembre.

Aseguraron además que la Comisión Europea ha colaborado estrechamente con las autoridades brasileñas en esta cuestión y tiene previsto mantener esos contactos.

La lucha contra la resistencia a los antibióticos forma parte de la agenda europea en el área de la salud, ya que ese problema es considerado una de las mayores amenazas para la salud pública.

Las normas contra ese problema se aplican a los productores de la UE desde 2022 y a partir del 3 de septiembre de 2026, a todas las exportaciones a la UE de animales y productos de origen animal destinados al consumo humano.

Las mismas fuentes confirmaron que en enero y junio de 2023 y en marzo de 2024 hubo distintas sesiones informativas con terceros países, para ayudar a los socios comerciales a adaptarse a las normas antes del 3 de septiembre de 2026.

El Gobierno brasileño y las empresas cárnicas recibieron con "sorpresa" el pasado 12 de mayo la decisión de la UE y aseguraron que estaban trabajando para evitar el veto.