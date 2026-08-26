Canadá destina más de 1,4 millones de dólares a los afectados por el terremoto en Colombia

El secretario de Estado canadiense de Desarrollo Internacional, Randeep Sarai, señaló -en un comunicado- que los fondos se destinarán a proporcionar alimentos, refugio de emergencia, agua potable y servicios de saneamiento a las comunidades más castigadas.

Del total, 1,4 millones de dólares canadienses serán entregados al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para asistencia alimentaria y servicios logísticos, mientras que otros 350.000 dólares canadienses financiarán refugios de emergencia y servicios de agua, saneamiento e higiene a través de Canadian Lutheran World Relief.

Además, la Cruz Roja Colombiana recibirá 250.000 dólares de Canadá y otros 50.000 serán destinados para construir viviendas de emergencia y proporcionar kits de alimentos e higiene.

"En este momento difícil, Canadá está con el pueblo de Colombia", afirmó Sarai, mientras que la ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, añadió que Ottawa está utilizando "socios de confianza" para hacer llegar ayuda vital a las personas afectadas.

Según el más reciente balance oficial colombiano, 331 personas han muerto, 4.439 resultaron heridas y 240 permanecen desaparecidas. El desastre ha afectado a más de 324.000 personas en 494 municipios de dieciséis departamentos y ha destruido más de 31.500 viviendas.

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La nueva aportación se suma a los casi 8,5 millones de dólares canadienses que Ottawa ya había asignado este año para atender otras necesidades humanitarias en Colombia.

Canadá también ha aportado este año más de 29 millones de dólares canadienses al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de Naciones Unidas, que tras el terremoto destinó cinco millones de dólares estadounidenses a Colombia.