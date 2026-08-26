Carney acudirá al discurso del Estado de la UE de Von der Leyen en septiembre en Francia

Es la primera vez que un jefe de Estado o de Gobierno no europeo estará presencialmente en el hemiciclo de la Eurocámara para este discurso, que marca informalmente el inicio de curso político en la Unión Europea y que la presidenta del Ejecutivo comunitario usará para establecer las prioridades legislativas para los siguientes meses.

Tras remitirle Von der Leyen la invitación el pasado mes de julio, la confirmación de Carney llega menos de una semana después del fracaso de las negociaciones entre Ottawa y Washington para un acuerdo comercial.

Carney ordenó el pasado viernes suspender las conversaciones tras considerar que las nuevas exigencias estadounidenses eran "injustas" y económicamente perjudiciales, un episodio que ha dado lugar a nuevos aranceles de Estados Unidos a Canadá por valor de unos 27.600 millones de euros a los que Ottawa ha respondido proporcionalmente.