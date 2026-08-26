Carney expresa su solidaridad con las víctimas de la trágica riada en Nepal

"Los canadienses están pensando en todos los que están sufriendo en estos momentos, en quienes han perdido a un ser querido y en todos aquellos que todavía esperan respuestas", afirmó Carney en las redes sociales.

El primer ministro señaló que su Gobierno sigue "de cerca" la situación y pidió a los canadienses que se encuentran en la región que se registren cuanto antes en el sistema oficial de Registro de Canadienses en el Extranjero.

Carney añadió que, mientras continúan las operaciones de rescate, Canadá está preparado para proporcionar ayuda.

La Junta de Turismo de Nepal señaló que 24 canadienses se encuentran entre los 341 extranjeros cuyo paradero se desconoce tras la catástrofe.

Las inundaciones se produjeron tras una crecida súbita del río Bhote Koshi, en el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, que arrasó viviendas, carreteras, puentes e instalaciones hidroeléctricas.

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Las autoridades nepalíes cifran en al menos 160 los fallecidos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate de alrededor de un millar de desaparecidos.