Carney intervendrá ante el Parlamento Europeo en plena crisis comercial con EE.UU.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá confirmó -este miércoles a EFE- que el primer ministro aceptó la invitación de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para dirigirse a la Eurocámara.

Durante su estancia en Estrasburgo, Carney también mantendrá reuniones con eurodiputados para reforzar los vínculos entre Canadá y la UE.

"Desde la formación de su Gobierno, el primer ministro Carney ha reforzado y ampliado la relación de Canadá con Europa. El año pasado, establecimos la ambiciosa Nueva Asociación Estratégica de Futuro entre la Unión Europea (UE) y Canadá; así como la Asociación de Seguridad y Defensa para profundizar la cooperación en comercio, tecnología, energía y seguridad", señaló la Oficina del Primer Ministro canadiense.

"Estos esfuerzos están ampliando las oportunidades de Canadá en un mundo cambiante y aportando mayor seguridad, certidumbre y prosperidad a largo plazo para todos", añadió el despacho del Ejecutivo.

Desde su llegada al poder, Carney ha situado el acercamiento a Europa y la diversificación de las relaciones económicas y estratégicas de Canadá entre sus prioridades, especialmente ante la creciente incertidumbre en sus relaciones con Washington.

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Canadá se convirtió este año en el primer país no europeo en incorporarse a la iniciativa de defensa Security Action for Europe (SAFE), que abre a la industria canadiense el acceso a programas europeos de adquisiciones militares por miles de millones de euros.

La visita de Carney se producirá tras el fracaso de las recientes negociaciones comerciales con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha provocado una nueva crisis comercial y diplomática entre los dos países.