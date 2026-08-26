Cepal pide a Latinoamérica evitar alineamientos "rígidos" ante pugna de EE.UU., China y UE

Durante la presentación del informe 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica', de la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo de la Cepal, presentado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, rector de la institución académica, afirmó que la región necesita ampliar sus opciones y fortalecer su capacidad de acción internacional.

“La estrategia más apropiada para potenciar la agencia internacional de la región es ampliar opciones, evitar alineamientos rígidos, diversificar alianzas y fortalecer las capacidades de análisis y acción geopolítica”, sostuvo Lomelí.

Advirtió que las principales potencias ya están actuando en ese escenario y señaló que Estados Unidos, China y la Unión Europea despliegan estrategias para asegurar su acceso a los recursos latinoamericanos, moldear la infraestructura digital y física y anclar las cadenas de suministro a sus propias prioridades y políticas industriales.

El rector, uno de los trece comisionados de doce países que elaboraron el documento, consideró que la acción exterior regional tiene al menos tres ámbitos de decisión estratégica: seguridad, economía y valores.

En su oportunidad, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, copresidenta de la comisión junto con el exmandatario colombiano Iván Duque, sostuvo que el cambio del entorno internacional ha revalorizado activos latinoamericanos que el mundo necesita y por los que existe competencia.

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Entre ellos, enumeró los abundantes recursos naturales, las capacidades productivas, humanas y financieras, el tamaño del mercado regional, su condición de espacio libre de armas nucleares y de guerras entre Estados, además de activos intangibles como el poder blando.

Bachelet advirtió, sin embargo, que convertir esas ventajas estratégicas en ganancias de desarrollo no será automático y requerirá estrategias claras, instituciones fuertes, gobernanza efectiva y una política exterior capaz de diversificar alianzas y aprovechar las transformaciones del orden mundial.

Brian Winter, editor en jefe de ‘Americas Quarterly’, coincidió en que esos activos no garantizan por sí solos oportunidades o desarrollo y destacó cuatro prioridades institucionales: fortalecer la capacidad del Estado, fortalecer confianza y legitimidad, construir consensos mínimos ante la polarización y enfrentar la expansión del crimen organizado.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, explicó que el informe busca comprender las aceleradas transformaciones internacionales y construir herramientas que permitan a los países de la región navegar las nuevas circunstancias con una visión prospectiva.