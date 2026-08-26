China se prepara para el segundo tifón de la semana con la aproximación de Saudel de Japón

El Centro Meteorológico del gigante asiático mantenía este miércoles una alerta naranja —la segunda más grave— por tifones, con Saudel avanzando por el mar de China Oriental con vientos máximos de unos 151 kilómetros por hora cerca de su centro.

Las autoridades meteorológicas esperan que el ciclón, que se encontraba a las 16:00 hora local (08:00 GMT) a 600 kilómetros al este-noreste de la frontera entre las provincias de Zhejiang y Fujian, se acerque de forma gradual a la costa este de China, donde podría tocar tierra la madrugada de viernes entre las mencionadas regiones.

Zhejiang y Fujian serán previsiblemente las más afectadas con fuertes e intensas lluvias, tras lo que el sistema podría desplazarse hacia el interior en dirección oeste, planteando un alto riesgo de solapamiento de desastres en algunas áreas ya afectadas por el anterior temporal, según informaron medios locales.

Estas provincias ya comenzaron a tomar medidas de precaución como la cancelación de rutas de transporte marítimo de pasajeros o de proyectos de construcción marítima, así como la reubicación de barcos para refugiarse del temporal y el cierre de algunos puntos turísticos.

Antes de llegar a China, el sistema se acercará a Taiwán, donde las previsiones indican que no tocará tierra, aunque sus bandas externas podrían provocar lluvias y rachas fuertes de viento, especialmente el jueves y el viernes, cuando se espera el mayor impacto en la isla.

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La Administración Meteorológica Central taiwanesa prevé emitir en la madrugada del jueves una alerta marítima por Saudel y aunque, por el momento, el tifón no ha dejado mayores consecuencias, las lluvias han obligado a suspender 57 travesías de ferri en nueve rutas marítimas.

El sistema ya afectó a las islas del sur de Japón, donde este miércoles dejó al menos tres heridos, más de 90 vuelos cancelados y decenas de miles de hogares sin electricidad.

El martes las principales aerolíneas cancelaron alrededor de 350 vuelos, principalmente los que tenían de origen o destino Okinawa y Kagoshima, a la espera de los efectos del tifón.

La llegada de Saudel a China se produce poco después de que el tifón Narra tocara tierra en el país por primera vez la tarde del martes, dejando a su paso lluvias torrenciales e inundaciones en la región autónoma meridional de Guangxi, donde las autoridades informaron esta semana de 61.000 personas afectadas, 54.000 trasladadas preventivamente y más de 8.000 evacuadas a centros de emergencia, además de varios ríos que superaron sus niveles de alertas.

El verano de este año ha estado marcado en el país por otros tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y en Taiwán durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que en ocasiones provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y la actividad económica.