China sigue sin contactar con la zona más afectada por la riada en Tíbet

Un responsable de una unidad de defensa fronteriza de la Región Militar del Tíbet explicó a la televisión estatal CCTV que una inspección realizada con drones constató que las vías próximas al puerto habían quedado "completamente destruidas".

"Seguimos sin haber establecido contacto con el puerto fronterizo de Gyirong", indicó el responsable, quien agregó que continúan los trabajos para despejar las carreteras y permitir la llegada de más fuerzas de rescate.

Según la misma fuente, una segunda tanda de equipos de emergencia se encuentra cerca de la zona, donde se registran además lluvias débiles que podrían complicar las operaciones.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones pueden provocar nuevas crecidas, mientras las laderas circundantes presentan riesgo de desprendimientos y persiste la posibilidad de nuevas riadas de lodo.

China todavía no ha divulgado cifras oficiales de muertos y desaparecidos por el desastre, aunque los medios estatales informaron previamente de "múltiples víctimas y desaparecidos" en el lado tibetano.

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El Ministerio de Gestión de Emergencias chino activó una respuesta nacional y envió un grupo de trabajo al lugar, mientras el Ejército y la Policía Armada movilizaron cientos de efectivos y maquinaria.

La riada alcanzó también el distrito nepalí de Rasuwa, donde causó al menos 16 víctimas y dejó a cientos de personas sin localizar.