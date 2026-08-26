Colombia busca reactivar un acuerdo comercial con Japón y atraer inversiones de Toyota

Gómez indicó que durante la jornada del martes sostuvo "dos reuniones estratégicas que hacen parte de una misma apuesta: más inversión, más crecimiento y más oportunidades".
"Japón vuelve a mirar a Colombia, y estamos listos para capitalizar esa confianza", manifestó a través de un mensaje en su perfil de X.
El ministro colombiano hizo referencia así a su encuentro con el viceministro japonés de Comercio e Industria, Toshiro Ino, con el que avanzó en una "agenda para reactivar y concluir" el acuerdo de asociación económica (EPA) que busca abrir puertas para la agroindustria, inversión y transferencia de tecnología.
Por su parte, la cartera ministerial nipona indicó, a través de un breve comunicado publicado en su página web, que Gómez e Ino coincidieron en la importancia de fortalecer todavía más las relaciones económicas y acordaron continuar profundizando su cooperación.
Gómez también mencionó su reunión con el presidente de Planificación y Operaciones de Negocio en Toyota, Hiroshi Nanbu. "Hablamos de una relación que ya suma más de cinco décadas", afirmó.
Durante el encuentro, invitó al gigante japonés a seguir creciendo en Colombia, en particular en el ensamblaje de vehículos híbridos y eléctricos, la infraestructura de carga y el desarrollo de proveedores locales.
Según Gómez, la apuesta del nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella es poner a Bogotá "en el mapa mundial de las inversiones, afianzando relaciones con una región que por años vio con buenos ojos a Colombia".
El titular colombiano, que inició su viaje al archipiélago el pasado sábado, destacó que Colombia tiene el talento, la ubicación estratégica y las condiciones para ser una plataforma regional de producción e inversión.