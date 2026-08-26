Colombia suma 89 feminicidios y 57.000 casos de violencia intrafamiliar a julio de 2026

La entidad sistematizó las denuncias de la Fiscalía General de la Nación recogidas en los primeros siete meses de 2026, lo que evidenció la situación actual de violencia que viven las mujeres en el país suramericano.

Según el informe, los departamentos de Putumayo (suroeste), Guaviare (sureste), Quindío (centro oeste) y Nariño (suroeste) concentran más casos de feminicidios con relación a su densidad poblacional.

La Defensoría recordó que en 2025 el país acumuló 191 feminicidios, 113 tentativas y veintiséis transfeminicidios, la mayoría de estos casos registrados en Caquetá (sur), Casanare (noreste), las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (en el Caribe), y Valle del Cauca (suroeste).

El organismo de control detalló que de los 57.860 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, 48.032 corresponden a mayores de 18 años, 7.439 a niñas y adolescentes, y 489 a lesbianas o con una "orientación sexual no hegemónica".

Así mismo, durante los primeros siete meses del año se han registrado 16.451 delitos sexuales, de los cuales 3.583 corresponden a denuncias de mujeres mayores de 18 años, 12.457 a niñas y adolescentes, y 183 a lesbianas o con una orientación sexual no hegemónica.

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La Defensoría informó que en el mismo periodo del año se sumaron 166 casos de explotación sexual de niñas y adolescentes, más de la mitad de los 319 casos registrados en 2025.

El informe también detalló que 151 mujeres fueron víctimas de trata, la mayoría de los casos concentrados en Arauca (noreste), Norte de Santander (noreste), Bogotá (centro) y Putumayo (suroeste).