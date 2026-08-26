Controversia en Guyana por la detención de líder opositor a bordo de una lancha rápida

Según el comunicado, una patrulla marítima conjunta de rutina, en la que participaron la Guardia Costera y la Policía, observó una lancha rápida entrando en la noche del martes a la desembocadura del río Demerara a alta velocidad.

La Policía indicó que se le hizo una señal con la sirena para que se detuviera, pero la embarcación no obedeció, lo que provocó una persecución. Posteriormente, fue interceptada en un muelle en Friendship.

Durante la persecución, los agentes observaron que se arrojaba una bolsa desde la embarcación al río Demerara, pero no pudieron determinar su contenido ni quién la arrojó.

La nota añadió que se están realizando esfuerzos para localizar y recuperar la bolsa, y que la Policía de Guyana y la Guardia Costera están investigando conjuntamente las circunstancias del incidente.

Mohamed, líder de Invertimos en la Nación (WIN, en inglés), el segundo partido en número de votos en las elecciones del año pasado, quedó bajo custodia de la Policía y fue liberado hoy bajo fianza de 100.000 dólares.

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La versión del WIN de lo sucedido es muy distinta a la de la Policía. Además de Mohamed, en la embarcación viajaban varios diputados de la oposición.

"La conducta de los agentes pareció cada vez más desproporcionada y, en nuestra opinión, suscitó serias preocupaciones sobre el posible abuso de autoridad y recursos estatales", indicó el WIN en su comunicado.

La figura de Mohamed es controvertida. Está sancionado por corrupción y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, pero cada vez gana más apoyos entre la sociedad, que considera que hay una persecución por parte del Gobierno contra su persona.

Para el WIN, la detención de Mohamed plantea "serias dudas sobre si las medidas adoptadas se basan en un proceso de aplicación legítimo de la ley o en directrices externas y motivaciones políticas".

En el registro de la embarcación y de sus ocupantes, no se encontró nada ilegal, pero el Departamento de Administración Marítima justificó que ni Mohamed ni la lancha contaban con licencia o autorización para operar.

La persecución ocurrió cuando Mohamed y varios diputados del partido regresaban a la capital Georgetown desde la Región Uno, tras pasar el día reunidos con sobrevivientes y familiares de las víctimas del naufragio del ferry MV Barima.

Este naufragio, ocurrido el pasado 18 de julio, es considerado uno de los peores desastres marítimos en la historia de Guyana; se estima que más de 100 personas fallecieron.