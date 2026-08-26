Cuba prevé apagones este miércoles que dejarán sin corriente a la vez a un 65 % del país

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, una situación agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

En este contexto, la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.200 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

Así, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.130 MW.

Las unidades de generación termoeléctrica, responsables del 40 % del mix energético y dependientes del crudo nacional, permanecen en su mayoría afectadas por averías y mantenimientos tras años de infrafinanciación. En esta jornada siete de las unidades de generación (16 en total) no están operativas.

Por su parte, los generadores que dependían del diésel y fueloil importado, que estaban a cargo de otro 40 % del mix, sí están paralizados a causa del bloqueo petrolero. Esta fuente de energía ya presentaba problemas antes de 2026 por la falta de divisas del Gobierno cubano para importar combustibles.

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El 20 % restante del mix energético se obtiene de gas y fuentes renovables, principalmente solar, esta última con el apoyo chino.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

La nación caribeña inició este agosto con un apagón parcial seguido de otros dos generales que mantuvieron durante tres jornadas consecutivas a casi todo el país sin energía eléctrica; aunque lo habitual es que la mayor parte de la isla permanezca a la vez sin electricidad unas veinte horas al día.

La isla ha sufrido doce apagones generales en casi veinticuatro meses, siete de ellos en lo que va de 2026.