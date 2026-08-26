Damasco condena visita de Katz al sur de Siria como "flagrante violación" de su soberanía

El Ministerio de Exteriores sirio calificó en un comunicado la visita de Katz como "ilegal" al "cruzar la frontera internacional de la República Árabe Siria en flagrante violación de la soberanía e integridad territorial del país".

"Estas prácticas hostiles constituyen una clara provocación y una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, así como un incumplimiento de las obligaciones del Acuerdo de Separación de 1974, que exige el respeto de las líneas de alto el fuego y no cruzarlas", dijo el citado departamento, según la nota.

Asimismo, llamó a que la comunidad internacional "asuma sus responsabilidades legales y políticas y adopte medidas necesarias para obligar a las autoridades de ocupación a cesar estas reiteradas violaciones, a retirarse de forma inmediata y completa de los territorios sirios en los que han penetrado y respetar la soberanía e integridad territorial de Siria".

Katz afirmó el martes en una visita a las tropas israelíes en el sur de Siria que el Ejército de Israel no abandonará sus posiciones en el país árabe "mientras existan amenazas yihadistas contra el Estado de Israel".

Su visita y su declaración tuvieron lugar dos días después de que delegaciones de alto nivel de Siria e Israel, entre cuyos miembros figuró el ministro de Exteriores del país árabe, Asaad al Shaibani, se reunieran en Jordania con mediación de EE. UU. en un intento de reducir la tensión entre ambas naciones.

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Esa tensión ha ido creciendo debido a los ataques e incursiones israelíes en Siria, que han ido aumentando tras la caída de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

El último de esos ataques tuvo lugar en la noche del 18 al 19 de agosto, cuando Israel bombardeó un aeropuerto militar en el norte del país árabe, alegando un presunto despliegue inminente de tropas turcas en la zona, lo que han negado tanto Turquía como Siria.