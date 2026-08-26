Defensa de la monja agredida en Jerusalén denuncia impunidad penal en ataques a cristianos

"Por desgracia, cuando se ataca a los cristianos, a menudo se determina que los autores no están en plenas facultades mentales o no se les hace plenamente responsables de sus actos", dijo el letrado a EFE tras conocerse la absolución del agresor de la religiosa.

Un juez de Jerusalén decretó este miércoles el internamiento en un psiquiátrico hasta seis años del hombre que agredió a la religiosa y le absolvió de un delito de agresión y odio al entender que estaba en un estado "psicótico" cuando cometió la acción.

El agresor, un judío israelí que reside en un asentamiento ilegal en el territorio palestino de Cisjordania, fue encontrado por el juez penalmente inimputable de acuerdo con un examen que le realizaron tres psiquiatras forenses.

Dichos psiquiatras, explicó el abogado de la religiosa, concluyeron que existía una alta probabilidad de que padeciera una enfermedad mental y que probablemente estaba sufriendo un episodio psicótico en el momento de la agresión.

El juez se basó en este examen para absolver al acusado de un delito de agresión agravado con delito de odio, por el que hubiera sido sentenciado hasta a seis años de prisión, y decretó su internamiento en un hospital psiquiátrico por un máximo de ese periodo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el abogado, el colono que agredió a la religiosa estaba vinculado con la organización Ha Nizahon Ha Yehudi (Victoria Judía), de orientación religiosa extremista y nacionalista.

En un vídeo de la agresión publicado tras el suceso se ve cómo la monja camina por una calle cuando el hombre, ataviado con los flecos blancos que visten los judíos ortodoxos y habitualmente los colonos israelíes, se le acerca corriendo por la espalda y le pega un empujón que la hace caer al suelo y golpearse con fuerza la cabeza.

El hombre hace entonces ademán de marcharse dejando a la religiosa en el suelo, pero segundos después se da la vuelta y vuelve hacia ella para propinarle una patada, tras lo cual un grupo de varones se acercan para pararle.

Tras la agresión, fuentes del entorno de la religiosa informaron a EFE de que la mujer, que reside en Jerusalén, presentó heridas sangrantes en la cabeza y tuvo que acudir a un hospital para ser atendida de ellas.

La Embajada de Francia en Jerusalén condenó entonces "firmemente" el ataque y el Ministerio de Exteriores israelí aseguró que se tomaba "con la máxima seriedad" lo ocurrido y destacó la determinación de Israel de llevar al culpable ante la justicia.

El número de incidentes de acoso contra la población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentó un 63 % durante 2025, según un informe publicado este año por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos.

El 60 % de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18 %, insultos, gritos o amenazas; el 12 %, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5 % de episodios de violencia física; un 3 % profanación de lugares santos cristianos; y un 2 % acoso en internet.