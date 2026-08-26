Detenido en el sur de México un presunto líder del grupo criminal Pueblo Unido

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó -a través de una publicación en la red social X- la detención del presunto líder, quien fue arrestado junto a dos de sus principales colaboradores.

En la operación participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco y el apoyo de las autoridades de Hidalgo, según reportes generados por el Centro Nacional de Inteligencia.

García Harfuch afirmó que el detenido operó anteriormente como colaborador de Ulises 'N', alias Pinto, exlíder de la organización La Barredora, quien fue detenido en julio de 2025.

Tras dicha captura, detalló el funcionario, el imputado encabezó una escisión de esa estructura criminal para consolidar en la región al grupo Pueblo Unido .

El comunicado vincula directamente al detenido con la quema de vehículos, ataques armados contra mandos policiales y delitos de alto impacto, como extorsión, secuestro, tráfico de personas y narcomenudeo en los municipios tabasqueños de Centro y Nacajuca.

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Jorge Luis 'N' contaba ya con una orden de aprehensión vigente emitida por la Fiscalía General del Estado de Tabasco por diversos delitos graves.

El funcionario federal destacó el trabajo conjunto con el gobernador de Tabasco, Javier May, y agradeció el respaldo logístico del Gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca, para concretar el operativo.

La captura ocurre en un contexto de recientes golpes contra estructuras criminales en Tabasco. La detención de mayor peso fue la de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado y señalado por autoridades como presunto líder de La Barredora, capturado en septiembre de 2025 en Paraguay y posteriormente trasladado a México.

Autoridades federales han señalado a La Barredora como una célula criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionada con delitos como extorsión, narcomenudeo, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y armas, además de disputas por el control territorial en el sureste mexicano.