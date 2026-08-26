Dos detenidos en Ciudad de México por suplantar a aspirantes en examen de ingreso a UNAM

Los detenidos, identificados como Edgar 'N' y David 'N', son investigados por el delito de fraude, explicó la Fiscalía en un comunicado.

Se les señala "por su probable participación en un esquema mediante el cual habrían cobrado a aspirantes para responder por ellos el examen en línea de ingreso a licenciatura", puntualizó la autoridad.

Según la investigación de la Fiscalía, dicho esquema habría operado durante mayo y junio de 2026 desde instalaciones de la academia 'Más Preparación', donde los señalados eran operadores.

Desde ahí, "habrían utilizado instalaciones y equipos de cómputo" para "contestar los exámenes en lugar de los aspirantes y simular que estos realizaban personalmente la evaluación", detalló la entidad.

La Fiscalía precisó que la investigación comenzó a partir de denuncias de estas prácticas, y posteriormente, la UNAM proporcionó información "sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades".

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Con el análisis de esa información, archivos digitales y entrevistas, la Fiscalía logró vincular los nueve exámenes con sedes de la academia e identificar la posible participación de los ahora detenidos.

Los acusados fueron capturados en la víspera y de manera simultánea se realizaron cuatro cateos en inmuebles relacionados con la investigación, apuntó el ente investigador.

En dichos inmuebles "fueron asegurados diversos dispositivos de almacenamiento que serán analizados para determinar el alcance del esquema", agregó.

Finalmente, la Fiscalía indicó que la investigación continúa abierta para identificar a otros posibles implicados y establecer si estas prácticas fueron utilizadas en otros procesos de admisión.

La detención ocurre después de que la UNAM, la mayor universidad pública del país y una de las mayores de Latinoamérica, concluyera el examen presencial de control que organizó para miles de aspirantes a licenciatura después de detectar irregularidades, entre ellas posibles trampas con IA y resultados atípicos, en su primer proceso de admisión completamente en línea.

La universidad convocó a cerca de 38.000 aspirantes a repetir presencialmente la prueba entre el 12 y el 19 de agosto, tras suspender temporalmente las inscripciones y rescindir el contrato con la empresa responsable de la plataforma utilizada en el examen digital.