Dúo hispano-argentino rinde homenaje a García Lorca en aniversario noventa de su asesinato

'Diván del Tamarit', poemario publicado de manera póstuma en 1940, es "una de las obras más intimas y conmovedoras de Federico García Lorca", expresa a EFE De la Osa, quien detalla que su puesta en escena es "un homenaje a Lorca y a tantos hombres que aun hoy permanecen en las fosas comunes de España, esperando recuperar un nombre, una historia y un lugar".

"De Lorca tampoco no hemos recuperado el cuerpo, pero tenemos sus palabras, y, aunque quisieron silenciarlas, siguen más vivas que nunca", añade.

Por eso, "recitar a Lorca noventa años después es un acto de memoria", expresa la actriz de Aracena (Huelva), que estudió Literatura en Granada, es experta en la Generación del 27 y está afincada hace una década en Buenos Aires.

El poeta universal fue asesinado el 18 de agosto de 1936 por las fuerzas franquistas en su Granada natal, un mes después del golpe de Estado contra la República española. Tres años antes, García Lorca había viajado a Buenos Aires, donde recitó sus poemas y se custodia con veneración, en el Museo de la Migración, su ficha de entrada al país: 13 de octubre de 1933.

"Yo me crié escuchando fandangos de Huelva", explica César Pradier, quien sobre este homenaje a Lorca dice que su plan es llenarlo de "flamenco popular, fandango de Huelva y bulería, pero también de obras de Manuel de Falla y Albéniz, el clásico español", según detalla a EFE.

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Y añade: "Algunas son canciones que mi madre cantaba, es la melancolía, es ir al hueso sin filtro, manifestar sentimientos como hacen los gitanos, bailar la alegría y la tristeza. Esa mezcla me marcó muchísimo, es como una comunión".

"Mi abuela era de las Alpujarras y mi madre de Mecina Alfahar, ambas de Granada. Mi madre me cantaba 'El romancero gitano' y eso me marcó, también lo que me contaba mi abuela de la Alhambra, de los gitanos, de los tablaos improvisados", relata el pianista al explicar su aporte a este homenaje a García Lorca.

Originario del Chaco, una provincia del norte de Argentina, el concertista es hijo y nieto de mujeres de Granada que llegaron al país suramericano tras la Guerra Civil española.

Pradier estudió piano en la Universidad de Córdoba (Argentina) y amplió estudios en Londres, Barcelona y París. Ha actuado en Francia, Alemania, España e Italia, y actualmente reside en Buenos Aires.