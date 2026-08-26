Ecuador detiene a 2 mexicanos presuntamente vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación

El funcionario señaló que se ejecutaron veinte allanamientos en las provincias del Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro (fronteriza con Perú), que dejaron 24 personas detenidas y 20 vehículos retenidos.

Asimismo, dos pistas clandestinas inhabilitadas, una avioneta retenida, un millón de dólares en efectivo, quince armas entre fusiles y pistolas, 200 municiones de diferentes calibres, chalecos antibalas, una tonelada de droga (cuyo tipo no especificó) y combustible de avión.

En este caso "se detuvo a dos mexicanos vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación, quienes estaban en operaciones con la estructura (criminal) de Los Lobos para el envío de drogas a través de Ecuador, usando las pistas clandestinas, las avionetas hacia Norteamérica", dijo en sus redes sociales.

"Esto es un trabajo coordinado con las diferentes agencias de los Estados Unidos y un gran golpe a estas estructuras criminales", comentó.

El ministro añadió que en otro operativo, denominado Jérico, realizado esta madrugada tras un año de investigación, se detuvo a 22 personas y se decomisó dinero en efectivo, así como 1,5 toneladas de droga (cuyo tipo tampoco especificó) tras 16 allanamientos realizado en Guayas, Los Ríos y Esmeraldas (fronteriza con Colombia).

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En las dos operaciones de esta madrugada participaron 300 miembros de Policía Nacional y 36 fiscales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.