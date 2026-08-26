Ecuador nombra a nuevo 'Embajador del Cacao y del Chocolate' para fortalecer su promoción

La Cancillería entregó a Espinosa este nombramiento en reconocimiento a su trayectoria y "aporte a la difusión de estos productos a través de la gastronomía y el turismo".

De acuerdo al ministerio, el empresario ha promovido durante cuatro décadas el cacao y el chocolate ecuatoriano como parte de la oferta gastronómica y turística nacional.

"A través de proyectos como La Mirage Garden Hotel & Spa y Boutique Hotel Mansión del Ángel, ha contribuido a incorporar estos productos como elementos de identidad y de promoción del Ecuador", añadió la cartera de Estado en un comunicado.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones de la Cancillería para proyectar internacionalmente el patrimonio, la diversidad y los productos emblemáticos de Ecuador.

Desde el 2022, Ecuador cuenta con 14 embajadores del Cacao y del Chocolate, iniciativa que ha incorporado a representantes de Argentina, Australia, China, Estados Unidos, Israel, Paraguay, Suecia y Uruguay, con el propósito de ampliar los espacios de promoción y generar vínculos con sectores relacionados con la gastronomía, el turismo, la cultura y el comercio.

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Días atrás, la Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de Cacao (Anecacao) también presentó una marca país denominada 'Cacao Ecuatoriano. Naturalmente, el mejor del mundo', con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en el país y en los mercados internacionales.

En 2025, las exportaciones de cacao y elaborados alcanzaron un récord de 4.668 millones de dólares, de acuerdo a datos difundidos por la Cancillería.