EEUU decomisa dos plataformas chinas de jaqueo usadas contra el Senado, la NASA y la Fed

El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) y el FBI señalaron en un comunicado que las plataformas QScan y QTRouter, operadas por el grupo QTFY, permitían infectar miles de dispositivos conectados a internet y utilizarlos para ocultar el origen de los ataques.

Según documentos judiciales, QTFY está vinculado a la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company y ofrecía servicios de jaqueo a clientes que incluían al Ministerio de Seguridad del Estado y al Ejército Popular de Liberación de China.

La incautación de los dominios, utilizados por las dos plataformas para comunicarse y autenticarse, las dejó inoperativas, detalló el DOJ.

Las autoridades también detallaron que los ataques se remontan al menos a 2018.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó en el comunicado que las fuerzas federales investigaron y desactivaron el software malicioso vinculado a China, en una nueva operación para desmantelar actividades de jaqueo patrocinadas por Pekín.